Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın Karaman'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaman çevresinde beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak il genelinde kuvvetli, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den Karaman için kuvvetli yağış uyarısı
05.11.2017 - 02:35 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, yarın Karaman'da kuvvetli yağış beklendiğini ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Etiketler : meteoroloji,karaman,hava durumu,yağmur,
517018 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517018.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER