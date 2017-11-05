Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın Karaman'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaman çevresinde beklenen sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak il genelinde kuvvetli, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.