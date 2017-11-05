Altınyol üzerinde Karşıyaka yönüne giden Hüsrev Kahya'nın kullandığı 35 HUS 17 plakalı otomobil bariyere çarptıktan sonra takla atarak devrildi.
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler araçtan Merve Kahya ve Mahmut Can Çeliktaş'ı (18) çıkardılar.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahya ve Çeliktaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Aracı kullanan Hüsrev Kahya'nın yaralı Merve Kahya'nın eşi olduğu, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri Hüsrev Kahya'nın bulunması için çalışma başlattı.
İzmir'de otomobil takla attı: 2 yaralı
05.11.2017 - 04:22 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 04:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Altınyol üzerinde Karşıyaka yönüne giden Hüsrev Kahya'nın kullandığı 35 HUS 17 plakalı otomobil bariyere çarptıktan sonra takla atarak devrildi.
Etiketler : izmir,izmir kaza,trafik kazası,
517026 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517026.aspx
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