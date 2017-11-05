Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınyol üzerinde Karşıyaka yönüne giden Hüsrev Kahya'nın kullandığı 35 HUS 17 plakalı otomobil bariyere çarptıktan sonra takla atarak devrildi.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler araçtan Merve Kahya ve Mahmut Can Çeliktaş'ı (18) çıkardılar.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahya ve Çeliktaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Aracı kullanan Hüsrev Kahya'nın yaralı Merve Kahya'nın eşi olduğu, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri Hüsrev Kahya'nın bulunması için çalışma başlattı.