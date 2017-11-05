Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ezer, ‘Çocuk hakları Nobeli’ olarak nitelendirilen ödülünü New York’ta düzenlenen görkemli bir törenle teslim aldı. Aralarında Hollywood yıldızları, süper modeller, modacılar, diplomatlar, ünlü gazeteciler ve televizyon yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 500 seçkin davetlinin önünde bir konuşma yapan Dr. Üstün Ezer, ilk kez bir Türk’e verilen ödülü lösemili çocuklara adadığını söyledi. Vakıf yöneticisi Harry Leibowitz, “LÖSEV’i ödüllendirmek, onları bizim ailemiz arasında görmek bizim için de büyük bir onur kaynağı” ifadelerini kullandı.