Ezer, ‘Çocuk hakları Nobeli’ olarak nitelendirilen ödülünü New York’ta düzenlenen görkemli bir törenle teslim aldı. Aralarında Hollywood yıldızları, süper modeller, modacılar, diplomatlar, ünlü gazeteciler ve televizyon yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 500 seçkin davetlinin önünde bir konuşma yapan Dr. Üstün Ezer, ilk kez bir Türk’e verilen ödülü lösemili çocuklara adadığını söyledi. Vakıf yöneticisi Harry Leibowitz, “LÖSEV’i ödüllendirmek, onları bizim ailemiz arasında görmek bizim için de büyük bir onur kaynağı” ifadelerini kullandı.
Türk doktora ‘Çocuk Hakları Nobeli’ ödülü
05.11.2017 - 06:32 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) kurucusu ve başkanı Dr. Üstün Ezer, çocuk haklarını korumada dünyanın en önemli ve saygın kuruluşlarından biri olan Çocukların Dünyası (World of Children) Vakfı tarafından ödüle layık görüldü.
Etiketler : Lösemili Çocuklar Vakfı,LÖSEV,Üstün Ezer,
517038 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517038.aspx
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