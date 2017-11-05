Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinde 2 Kasım 2017 Perşembe günü başlatılan "Şehit Jandarma Er Mustafa Nergis Operasyonu" 4 Kasım 2017 Cumartesi günü tamamlandı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda PKK'lı teröristlerin kullandığı doğal mağara ile 25 sığınak tespit edildi.Hedik köyü Silkito ve Körtan mezraları ile Bayırlı köyü Seyrek ve Sağlık mezraları mülki sınırları içerisindeki 7 sığınakta 50 kilogram amonyum nitrat, 58 fişek, 6 şarjör, 12 kütüklük,10 araç aküsü, 247 pil, 2 ışıldak, 4 sırt çantası, 35 tüp, 2 dikiş makinesi ile çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hedik köyü Silkito ve Körtan mezraları ile Bayırlı köyü Seyrek ve Sağlık mezraları mülki sınırları içerisindeki 7 sığınakta 50 kilogram amonyum nitrat, 58 fişek, 6 şarjör, 12 kütüklük,10 araç aküsü, 247 pil, 2 ışıldak, 4 sırt çantası, 35 tüp, 2 dikiş makinesi ile çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.