Edinilen bilgiye göre, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi, İncirlik Park alanında uygulama yaptı. Polis uygulama sırasında 33 TP 239 plakalı tırdan şüphelenip durdurdu. Polis tırın sürücüsünün hareketlerinden şüphesi artınca tırda detaylı arama yaptı. Aramalar sırasında tırın dorsesinin tabanında zula yapılarak kaçak sigara konulduğu tespit edildi. Kaçak sigaraların kolay çıkması için altına naylon koyarak çektiğinde sigaraların geleceği bir sistem yaptığı görüldü. Polis, zuladan 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirirken, sürücüyü gözaltına aldı.
Tır zulasından 10 bin 500 paket kaçak sigara çıktı
05.11.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana polisi tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Etiketler : Adana polisi,kaçak sigara,
517112 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517112.aspx
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