Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi, İncirlik Park alanında uygulama yaptı. Polis uygulama sırasında 33 TP 239 plakalı tırdan şüphelenip durdurdu. Polis tırın sürücüsünün hareketlerinden şüphesi artınca tırda detaylı arama yaptı. Aramalar sırasında tırın dorsesinin tabanında zula yapılarak kaçak sigara konulduğu tespit edildi. Kaçak sigaraların kolay çıkması için altına naylon koyarak çektiğinde sigaraların geleceği bir sistem yaptığı görüldü. Polis, zuladan 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirirken, sürücüyü gözaltına aldı.