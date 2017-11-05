Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci ve ebeveynleri merakla bu haberi bekliyordu. Açıklama az önce bizzat Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından geldi. Liselere geçişte yeni sistem belli oldu. Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi ne? TEOG'un yerine ne geldi? Sınav tarihi belli oldu mu, TEOG sonrası yeni sistem ve tüm detayları sizler için bu haberde topladık. Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi ile artık tüm öğrenciler evine en yakın bölgelere yerleştirilecek. 2017-2018 TEOG yerine hangi sınav gelecek? LGS Yeni sistem nasıl olacak? 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı itibariyle TEOG sınavı yapılmayacak. Özellikle öğrenciler ve ebeveynleri sınavın olmaması ile birlikte yeni sistemi merak etmeye başladı. Peki liseye geçiş süreci nasıl işleyecek? TEOG yerine öğrenciler hangi sınava girecek? 1.2 milyon öğrenci ve veli gelecek resmi açıklama az önce geldi.

"Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik"

Bakan Yılmaz, liselere girişte yeni sistem tamamlandığını açıkladı. Yılmaz, "Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek." dedi.



"Öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak"

Yılmaz, "Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak." şeklinde konuştu. Yılmaz TEOG'un yerine getirilen yeni sistem hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada."

Bakan Yılmaz konuyla alakalı olarak, "Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek." değerlendirmesinde bulundu.



"Ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz"

Veliler, ortaokula kaydettikleri zaman evlatlarının bundan sonra hangi liseye gideceğini de bilebilecek. Dolayısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki öğrencilerin üzerinden sınav baskısı kalkmış olacaktır." dedi.



"Gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmek

TEOG yerine liselere geçişte uygulanacak yeni sistem konusunda, "Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir." şeklinde konuşan Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

"Bunun için ne yapmak lazım? Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda gerçekten çok büyük mesafe katettik, bunu gururla söyleyebilirim."