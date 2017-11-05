Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 49 AR 659 plakalı kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, kapı içlerine gizlenmiş 100 paket halinde 51 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Van'da 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi
05.11.2017 - 12:39 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 51 kilo eroin bulundu.
Etiketler : eroin,haberler,uyuşturucu,
517125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517125.aspx
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