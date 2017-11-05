Sivas'tan Erzincan istikametine giden Hüseyin Şapçı yönetimindeki 32 AJ 498 dorse ve 32 GE 886 çekici plakalı elma yüklü tır, İmranlı ilçesi Kayınboğazı mevkisinde dere yatağına devrildi. Sürücü Şapçı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sivas'ta elma yüklü tır devrildi: 1 ölü
05.11.2017 - 13:28 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın İmranlı ilçesinde elma yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Etiketler : sivas,sivas kaza,trafik kazası,haberler,
517138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517138.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER