Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında il merkezinde yakalanan hafif ticari kamyonette Alfa isimli dedektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın kapı içlerine gizlenmiş 100 paket halinde 51 kilo eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Van’da 51 kilogram eroin ele geçirildi
05.11.2017 - 15:05 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da polis ekipleri narkotik dedektör köpeği ’Alfa’ ile birlikte hafif ticari kamyonete yaptıkları aramada 51 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler : Van,eroin,narkotik dedektör köpeği Alfa,
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