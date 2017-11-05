Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuğun babası tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Fatih’te akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan N.T., 10 yaşındaki çocuğunu öldürerek evden çıktı. Babanın daha sonra polise giderek teslim olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

''ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜM, ŞİMDİ GEL AL''

Olay, Fatih’te İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, boşanma aşamasında N.T. ile adı öğrenilemeyen eşi bir süre önce evlerini ayırdı. Bu süreçte 10 yaşındaki Yiğitcan T., babası N.T ile kaldı. N.T. ile telefonla konuşan annenin oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı bir süre sonra baba N. T.’nin anneyi telefonla arayarak, "Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al" dediği ileri sürüldü. Baba N.T.’nin evden çıktığı sırada komşularına da ‘çocuğu öldürdüm, haber verin annesi şimdi gelsin alsın’ dediği iddia edildi.

Ekiplerin incelmesi sürerken adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, "Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. 10 yaşında. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş" dedi.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı baba N.T. bir süre sonra polise telsim olurken olay yerine çok syaıda polis ekibi sevk edildi.