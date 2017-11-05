Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Diyarbakır yolu uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında narkotik köpeği bir araca tepki verdi. Yapılan detaylı aramada aracın ön torpidosuna ek olarak yaptırılan özel bölmede 9 kilo 350 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Araç içerisindeki 3 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.