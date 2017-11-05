Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali'ne TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak katıldı. Adıyaman’ın geleneksel lezzeti olan 5 ton çiğ köfte usta eller tarafından dev tepsilerde yoğruldu. Festivalde, tadı ülke sınırlarını aşan 20 ton Adıyaman narı ve 2 ton Adıyaman bademi vatandaşlara ikram edildi. Ustalar çiğköfteden Adıyaman'ı simgeleyen çeşitli görseller, nar ve bademden ise Türk Bayrağı yaptı. Festivalde, Ramazan Garipses, Recep Tanyıldız, Haşim ve Gülistan Tokdemir ile Harfane Grubu Adıyaman yöresine özgü türkülerle vatandaşlara türkü ziyafeti sundu.

“ASLOLAN KARDEŞLİĞİMİZİN HATIRLANMASI”

"Kardeşliğimizin heyacanını yeniden tatmak istedik" diyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu festivalin amacını şu sözlerle anlattı: “Adıyaman yöremizin meşhur tatları çiğköfte nar ve bademle ilgili hem tanıtım yapmak hem de buraya göç eden kardeşlerimizin memleketleriyle bağlarını ve duygulularını tazelemek adına etkinliğimizi organize ettik. Aslolan yörelerimizle birlikte kardeşliğimizi yeniden hatırlamak ve kardeşliğimizin heyecanını yeniden birlikte tatmak. Anadolu’nun her bir toprağında medeniyet izleri var bu medeniyet izlerini tanıtmaktır."