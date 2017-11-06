Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Dursun Çoğalan (57) idaresindeki 34 HJ 3140 plakalı otomobil, Kuzeykent Çevreyolu Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Çoğalan ile eşi Fatma Çoğalan (54) yaralandı.

Diğer kazada ise Şerafettin Mehmetoğlu'nun kullandığı 37 SA 560 plakalı kamyonet, Kamil Demircioğlu Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 37 AB 360 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Sümeyye Korkmaz (20) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.