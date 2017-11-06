Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, merkez Karatay ilçesi Çimenlik Caddesi'ndeki inşaatın önünde park halinde bulunan İrfan Zant'a ait 42 DCD 47 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açtı.



Aracın bulunduğu alandaki inşaatın bekçisi Osman Uyar, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.



Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uyar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.