Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, merkez Karatay ilçesi Çimenlik Caddesi'ndeki inşaatın önünde park halinde bulunan İrfan Zant'a ait 42 DCD 47 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açtı.
Aracın bulunduğu alandaki inşaatın bekçisi Osman Uyar, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.
Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uyar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Konya'da otomobile ateş açıldı: 1 yaralı
06.11.2017 - 08:55 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, merkez Karatay ilçesi Çimenlik Caddesi'ndeki inşaatın önünde park halinde bulunan İrfan Zant'a ait 42 DCD 47 plakalı otomobile av tüfeğiyle ateş açtı.
Etiketler : konya,av tüfeği,
517304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517304.aspx
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