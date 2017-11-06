Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Osmangazi tünelinde H.B. idaresindeki 34 SKG 61 plakalı servis otobüsü, İsmail Erbaş'ın kullandığı 34 ARR 51 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Keziban Erbaş (37) ve kardeşi Alpaslan Dağcı (24), araçta sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan Erbaş ve Dağcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü İsmail Erbaş ile hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Otobüs sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı.