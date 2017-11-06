Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onlarca modifiye tutkunu ve araçlarında film bulunan genç araçlarıyla toplanarak son yapılan düzenlemeyle birlikte araç cam filmlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Tutkunu oldukları modifiye sebebiyle araçlarındaki cam filmlerini söktürmediklerini belirten gençler, ceza yazıldığı için araçlarını trafiğe çıkartamadıklarını söylediler. Kendilerinin otomobil tutkunu olduğunu ifade eden gençler, "Araçlarımızdaki cam filmlerin kimseye bir zararı yok. Son düzenlemeyle birlikte araçlarımızla trafiğe çıkamıyoruz. Çıktığımız anda polisler durdurup ceza kesiyor. İkinci defa yakalanırsak daha fazla ceza yazarak araçlarımızı trafikten men ediyorlar. Aracınız trafikten men edildiğinde trafik şubeye gidiyorsunuz. Bununla da bitmiyor. Doktor kontrolünde psiko tekniğe gönderiyorlar. Buradan onay çıkarsa, aracınızı 550 lira ödeyerek yeniden trafiğe çıkarabiliyorsunuz. Üçüncü defa yakalanırsak hem ehliyete el konuluyor. Hem de aracınız trafikten men oluyor. Bu karardan vazgeçilmesi için devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dediler.