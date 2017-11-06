Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Nusaybin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru A.T. yönetimindeki 10 DP 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, A.T. hayatını kaybetti. A.T.’nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. A.T.’nin Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli olduğu öğrenildi.
Nusaybin'deki kazada 1 polis şehit oldu
06.11.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti.
Etiketler : nusaybin,kaza,polis,şehit,
517340 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517340.aspx
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