Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, 'Sıra sizde', ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaştı. Bu durumu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu.



KREDİ VE YURTLAR KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından, Karaman'da bir kız yurdunda yaşanan olayla ilgili yapılan ön incelemede, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği, yaşananların, öğrencilerin maksadını aşan bir girişiminden kaynaklandığı bildirildi.

KYK'dan, Karaman İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaya ilişkin, bazı basın yayın organlarında "Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia" başlığıyla yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu olayla ilgili ön inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığı belirlenmiştir. İddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

VİZELER İPTAL EDİLDİ

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi de yurtta çıkan olaylar nedeniyle bugün yapılacak vize sınavlarını iptal etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Yunus Emre Yerleşkesinden bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul programlarında 06.11.2017 Pazartesi günü yapılacak olan ara sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Bu olayın ardından dün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200'e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.