Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde uyuşturucu satışını engellemek amacıyla bir operasyon düzenledi. İl Merkezinde 'Sokak satıcı' olarak tabir edilen R.K. isimli şüpheliyi takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonla kıskıvrak yakaladılar. Yakalanan şüpheli üzerinde arama yapan Narkotik Polisi, 15 paket satışa hazır şekilde eroin maddesi ele geçirdi. Öte yandan, şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) Sorgulaması yapan polis güçleri, aynı şahsın 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan, 2 ayrı dosyayla arandığını tespit etti. Gözaltına alınan R.K'nin, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
15 paket satışa hazır eroin ile yakalandı
06.11.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'da uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 15 paket satışa hazır hâlde eroin maddesi çıktı.
Etiketler : ısparta,uyuşturucu,haberler,gözaltı,
517343 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517343.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER