Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde uyuşturucu satışını engellemek amacıyla bir operasyon düzenledi. İl Merkezinde 'Sokak satıcı' olarak tabir edilen R.K. isimli şüpheliyi takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonla kıskıvrak yakaladılar. Yakalanan şüpheli üzerinde arama yapan Narkotik Polisi, 15 paket satışa hazır şekilde eroin maddesi ele geçirdi. Öte yandan, şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) Sorgulaması yapan polis güçleri, aynı şahsın 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan, 2 ayrı dosyayla arandığını tespit etti. Gözaltına alınan R.K'nin, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.