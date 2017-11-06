Enver Gürses (54) yönetimindeki 06 JOU 42 plakalı tır, Sivas-Erzincan karayolunun Ortaköy Kayınboğazı mevkisinde devrildi. Araçta sıkışan Gürses, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince çıkartılarak, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gürses, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı mevkide Gazi Özdemir'in (51) kullandığı 19 BF 284 plakalı tır, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Araçta sıkışan Özdemir, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılarak aynı hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
06.11.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Enver Gürses (54) yönetimindeki 06 JOU 42 plakalı tır, Sivas-Erzincan karayolunun Ortaköy Kayınboğazı mevkisinde devrildi. Araçta sıkışan Gürses, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince çıkartılarak, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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