Enver Gürses (54) yönetimindeki 06 JOU 42 plakalı tır, Sivas-Erzincan karayolunun Ortaköy Kayınboğazı mevkisinde devrildi. Araçta sıkışan Gürses, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince çıkartılarak, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gürses, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı mevkide Gazi Özdemir'in (51) kullandığı 19 BF 284 plakalı tır, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Araçta sıkışan Özdemir, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılarak aynı hastaneye kaldırıldı.