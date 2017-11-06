Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklıkları artacak mı, havalar ısınacak mı, havalar ne zaman ısınacak diye bir umut beklerken konuyla ilgili Meteorolojiden açıklama geldi. Dilerseniz bu haberi okumadan plan yapmayın isteriz. İşte hava tahminleri ile ilgili bu sabah yapılan son açıklama. Yarından itibaren Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacak. Hafta içinde yükselecek hava sıcaklıkları, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, hafta içinde 20 derece ve üzerinde seyredecek. Uzun yıllar kasım ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 16 derece olan Bursa'da en yüksek sıcaklığın yarın 20, çarşamba günü ise 23 dereceye çıkması bekleniyor. Balıkesir'de de hava sıcaklığının, uzun yıllar kasım ortalamasının 5 derece üzerine çıkarak çarşamba günü 21 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. Çanakkale ve Yalova'da da en yüksek hava sıcaklığının, çarşamba günü, mevsim normallerinin yaklaşık 5 derece üzerinde 20 derece olacağı öngörülüyor.



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