İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, daha önce meslekten ihraç edilen doktor Merve Nur A. (25) ile medikal işi yapan Kemal İ. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Samsun'daki FETÖ operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi
06.11.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Etiketler : samsun,fetö,adliye,zanlı,
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