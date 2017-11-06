Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Yerbağ köyündeki bir kömür ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin ocak içerisinde çalıştığı sırada gaz ölçüm cihazının alarmı çalmaya başladı. Bunun üzerine işçiler hızla maden ocağından çıktı. Tahliye sırasında gazdan etkilenen 6 işçi ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan işçiler serum verilmesinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.