Uluslararası Çarşamba Havalimanı'nda, ağustos ayında, pistteki 20 santimlik çökmeler nedeniyle başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.
Havalimanı yetkilileri, yıllık 2 milyon yolcusu bulunan havalimanının 3 kilometrelik pistinin 372 metrelik bölümünün yenilendiğini belirtti.
İlk uçuşun yarın İstanbul'dan yapılacağı kaydedildi.
Havalimanının kapalı olduğu dönemde kente hava yoluyla gelen yolcular, Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını kullandı.
Samsun Çarşamba Havalimanı yarın uçuşlara açılıyor
06.11.2017 - 17:06 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pistinde oluşan çökmeler nedeniyle 3 ay önce bakıma alınan Samsun Çarşamba Havalimanı, yarın yeniden hizmete açılıyor.
Uluslararası Çarşamba Havalimanı'nda, ağustos ayında, pistteki 20 santimlik çökmeler nedeniyle başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.
Etiketler : Samsun Çarşamba Havalimanı,
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