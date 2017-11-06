Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Çarşamba Havalimanı'nda, ağustos ayında, pistteki 20 santimlik çökmeler nedeniyle başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Havalimanı yetkilileri, yıllık 2 milyon yolcusu bulunan havalimanının 3 kilometrelik pistinin 372 metrelik bölümünün yenilendiğini belirtti.

İlk uçuşun yarın İstanbul'dan yapılacağı kaydedildi.

Havalimanının kapalı olduğu dönemde kente hava yoluyla gelen yolcular, Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını kullandı.