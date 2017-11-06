Ahmet Şensoy (48) idaresindeki Akşehir Belediyesine ait 42 U 8677 plakalı kamyon, Kozağaç Kavşağı yakınlarında S.Ç. yönetimindeki 20 BD 689 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Şensoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Kabinde sıkışan sürücü Şensoy'un cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.
Konya'da kamyon tıra çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti
06.11.2017 - 17:57 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Akşehir ilçesinde tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası haberleri,
517455 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517455.aspx
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