Ahmet Şensoy (48) idaresindeki Akşehir Belediyesine ait 42 U 8677 plakalı kamyon, Kozağaç Kavşağı yakınlarında S.Ç. yönetimindeki 20 BD 689 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Şensoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Kabinde sıkışan sürücü Şensoy'un cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.