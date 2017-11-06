Alınan bilgilere göre, özel bir firmaya ait elektrik santralı inşaatında çalışan Mehmet Doğru (18) iskelede olduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı işçiyi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırdı. Doğru, hastanede yaşamını yitirdi. Doğru'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manisa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
06.11.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : manisa,haberler,iş kazası,inşaat,
517457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517457.aspx
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