Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ünal Kirpiksiz'e (58) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevlerin üst kata da sıçradığı yangında itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan aramada Kirpiksiz'in cesedi bulundu. Kirpiksiz'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan Kirpiksiz'in evde beslediği köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.