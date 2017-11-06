Edinilen bilgiye göre, bugün Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan iki ticari araç, yapılan takip sonucu Bademli köyü Acıdere mevkiinde durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 Suriye, 1 Afganistan, 1 Tunus, 1 Haiti, 4 Gabon olmak üzere 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurt dışına kaçıran 2 kişi ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale’de 35 kaçak göçmen yakalandı
06.11.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 35 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,kaçak göçmen,yaşam haberleri,
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