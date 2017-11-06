Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oluşan yaklaşık 300 obrukla ilgili bilgiler veren Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların kontrol edilmesinin imkansız olduğunu, sadece yer altı sularının kullanımının kontrol edilebileceğini belirterek, obrukların oluşması için birkaç farklı jeolojik nedenden söz edilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Arık, "Bunlardan en önemlisi ilgili birim içerisinde, formasyon içerisinde suyla karşılaştığı zaman eriyebilir nitelikte tabakaların bulunması ki bunlar genellikle karbonatlar, kireç taşları gibi tuzlardan oluşuyor. Bu suyla karşılaştığı zaman eriyebilir nitelikteki birimlerde önce küçük boşlukla başlayan obruk oluşumları aslında karstik bir şekil. Zaman içerisinde boşluklar büyüyor, suyun asitlik derecesine bağlı olarak bir süre sonra üzerindeki tabakayı taşıyamaz hale gelip ani bir çökmeyle yeni oluşan yeryüzü şekillerine bu bölgede obruklar diyoruz. Bölgede özelikle Tuz Gölü civarından başlayarak güneye doğru Karapınar’a, hatta Çumra'ya kadar giden İnsuyu formasyonu ya da Cihanbeyli formasyonu dediğimiz genç bir birim var. Bunun içerisinde de az önce söylediğimiz gibi suyla karşılaştığında eriyebilir nitelikte kireç taşı tabakaları var. Bunlarla Karacadağ volkanizmasının sönmesinden sonra suların nispeten asitliği yükselmiş, kuzeye doğru suların hareketleri sırasında oradaki gömülü Karapınar’dan Tuz Gölü'ne bağlı olarak oluşan boşluklar giderek genişliyor ve bölgede yoğun bir obruk oluşumu söz konusu” dedi.