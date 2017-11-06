Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen kazada, Batman istikametine giden 72 EC 344 plakalı otomobil, aynı yöne giden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yoldan çıkarak savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi. Kazada yaralanan 6 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.