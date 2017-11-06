Edilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda meydana gelen kazada, Batman istikametine giden 72 EC 344 plakalı otomobil, aynı yöne giden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yoldan çıkarak savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi. Kazada yaralanan 6 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Batman’da otomobil traktöre çarptı: 6 yaralı
06.11.2017 - 20:09 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Etiketler : batman,kozluk,
517480 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517480.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER