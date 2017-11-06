Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bugünkü kısmı tamamlanan arama çalışmaların ardından Şile Kaymakamı Salih Yüce, Şile Su Ürünleri Lokali'nde bekleyişlerini sürdüren kayıp mürettebatın ailelerine bilgi verdi.Kaymakam Yüce, kayıp mürettebatın aileleri ve yakınlarına batan geminin deniz dibinde çekilmiş fotoğraflarını göstererek, yapılan çalışmaları anlattı.Yüce, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Bugün 2 dalış yapıldı ama sonuç alamadık. Yarın Sabah tekrar aramalara başlayacağız. Gemi parçalanmamış. Bütün olduğu görülüyor. Alt bölümde sadece kırılma olduğu görülüyor. Yarın inşallah girilir de aileler de rahatlar.'' dedi.