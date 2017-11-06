Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli  kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel  Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan arama kurtarma  çalışmaları devam ediyor.

Bugünkü kısmı tamamlanan arama çalışmaların ardından Şile Kaymakamı  Salih Yüce, Şile Su Ürünleri Lokali'nde bekleyişlerini sürdüren kayıp  mürettebatın ailelerine bilgi verdi.Kaymakam Yüce, kayıp mürettebatın aileleri ve yakınlarına batan  geminin deniz dibinde çekilmiş fotoğraflarını göstererek, yapılan çalışmaları  anlattı.Yüce, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Bugün 2 dalış  yapıldı ama sonuç alamadık. Yarın Sabah tekrar aramalara başlayacağız. Gemi  parçalanmamış. Bütün olduğu görülüyor. Alt bölümde sadece kırılma olduğu  görülüyor. Yarın inşallah girilir de aileler de rahatlar.'' dedi.