Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saat 03.40 sıralarında Selçuk Mahallesi Er Mustafa Sivri Sokak'ta meydana geldi. Yenişehir'den İznik'e gelen S.Ö. ve İ.Ç, kullandıkları otomobili benzini bitince bir akaryakıt istasyonunda park etti. Şahıslar ardından Er Mustafa Sivri Sokak'ta H.K'nin oturduğu evin ardiye kapısını zorlayarak içeri girdi. Ev sahibi H.K, sesin geldiği yöne doğru gittiğinde S.Ö. ile karşı karşıya geldi. Ev sahibini karşısında gören S.Ö, hızla olay yerinden kaçtı. Ev sahibi H.K. durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları geniş çaplı aramalarda S.Ö'yü ve ona gözcülük yapan İ.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan S.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.