Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlarda 9 muvazzaf asker ile 7 mahrem abi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslardan 10'u etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri için adli kontrol talebiyle, diğer 6 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği tarafından verilen kararla 10 kişi adlı kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı, bir kişi de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylediği için yeniden sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.