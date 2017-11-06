Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde 38 AY 024 plakalı araç yolda bozuldu. Araç içerisinde bulunan Mirza Tekcan (34) ve Yusuf Ala (34), inerek bozulan aracı itmeye başladı. Bu sırada tırın çarptığı Mirza Tekcan yaranırken, Yusuf Ala ise şoka girdi. İki şahıs, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.