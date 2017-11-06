Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı antrepodaki bir tankta patlama meydana geldi. A tipi ürünlerin depolandığı antreponun bahçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı tanklardan birinde patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangında patlama sesleri duyuldu. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.