Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı antrepodaki bir tankta patlama meydana geldi. A tipi ürünlerin depolandığı antreponun bahçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı tanklardan birinde patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangında patlama sesleri duyuldu. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kimyasal madde dolu tankta patlama
06.11.2017 - 23:36 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de kimyasal madde dolu antrepoda tankta patlama meydana geldi. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : Kocaeli,Kimyasal madde dolu tankta patlama,
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