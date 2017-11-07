Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Samsat ilçesine bağlı bir köyde tarihi eser bulunduğu ihbarı alındı. Tarihi eserin evde muhafaza edildiği bilgisi üzerine üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 52 santim uzunluğunda, 36 santim genişliğinde 70-80 kilogram ağırlığında Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirildi. Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede eserin orijinal olduğu belirtildi. Tarihi eser muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak M.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
07.11.2017 - 00:28 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı bir köyde yapılan operasyonda Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi.
Etiketler : adıyaman,samsat,
517520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517520.aspx
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