Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Samsat ilçesine bağlı bir köyde tarihi eser bulunduğu ihbarı alındı. Tarihi eserin evde muhafaza edildiği bilgisi üzerine üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 52 santim uzunluğunda, 36 santim genişliğinde 70-80 kilogram ağırlığında Roma dönemine ait olduğu düşünülen kadın heykeli ele geçirildi. Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede eserin orijinal olduğu belirtildi. Tarihi eser muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak M.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.