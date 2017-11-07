Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi üzerinde çalılık alanda 20'den fazla yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş 30 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Saat 01.30 civarında evine traktörle gitmek isteyen bir vatandaşın çalılık alanda çıplak birinin yattığını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda kimliği belirleneyemen bir şahsın 20'den fazla yerinden bıçaklandığını ve boğazının kesildiğini tespit etti. Polis şahsın başka yerde öldürülerek buraya bıraktığı üzerinde dururken, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ölen şahsın kimliğini tespit etme çalışmalarını da sürdürüyor.