Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projeleri eğiticisi Prof. Dr. Eyüp Artvinli, çocukların proje yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirterek “Bir nebze de olsa ‘test ve tost nesli’ olmalarının önüne geçmek ve bu kısır döngünün dışına çıkarmak için onları erken yaşlarda proje çalışmalarına başlatmak lazım. ‘Test ve tost nesli’ proje yarışmalarıyla sona erecek” dedi. Artvinli, bir konferansa katılmak için geldiği Edirne’de, eğitim seviyesi yüksek ve patent sayısı fazla olan ülkelerde proje çalışmalarının okul öncesi dönemde başlatıldığını aktardı. Artvinli, şöyle devam etti: “Türkiye’de proje odaklı çalışmalar çoğaltılmalı, her dönem yapılmalı hatta proje odaklı öğrenme eğitim sistemine adapte edilmeli. Proje tabanlı öğrenme küçük yaşlarda başlamalı. Çocuklarımız merak, gözlem, eleştirel düşünme, analiz sentez becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim alırlarsa, üniversiteyi bitirdiklerinde uluslararası arenada ülkemizin patent sayılarını artıracak, girişimci bireylere dönüşeceklerdir. O yüzden genç kaşifler üniversite ya da lisede değil, ilkokul ve ortaokulda yetiştirilmeye başlanmalı. Bunun en sağlam yolu da proje tabanlı öğrenmeyi erken yaşlara indirmektir.” Artvinli, TÜBİTAK’ın proje yarışmaları ile “okuldaki bilgilerin hayatta bir işe yaradığını gören ve çözüm üreten başka bir neslin” mümkün olacağını belirtti.