Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Uğur Mustafa Karatut idaresindeki 07 GUL 43 plakalı narenciye yüklü tır, Erenler mevkisinde refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu otoyolun İstanbul yönünün ulaşıma kapanması nedeniyle ve kilometrelerce kuyruk oluştu.

İstanbul istikametine giden araçlar Akyazı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Ayrıca narinciye yüklü tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.