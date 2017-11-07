Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memduhiye Mahallesi Ankara Asfaltı Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bu sırada görev için mahallede bulunan ve dumanı fark eden zabıta ekibi, evin bulunduğu sokağa gitti. Evden iki kişinin yanarak çıktığını gören zabıta görevlileri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Azerbaycan uyruklu Aynur (45) ve Murat Allahverdiyea (49) çifti ile ismi belirlenemeyen oğulları, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından durumları ağır olan yaralılardan Aynur ve Murat Allahverdiyea (49) karayolu, çocukları ise ambulans helikopter ile Samsun'daki hastanelere sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin ise evde geçici olarak kaldıkları belirlendi. Yangını görüp müdahale eden zabıta ekibinden İsmail Şahin, AA muhabirine, yoğun dumanı fark edince eve gittiklerini belirterek, "Genç çocuğun yanarak kendini dışarı attığını gördük. İtfaiyenin gelmesinin ardından durumu ağır olan genci ekip arabamızla hastaneye götürdük." dedi.