Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinde hava bombardımanı sonucu çocuklarının hayatını kaybettiğine ilişkin haberler çıkan aile, yaşananlara tepki gösterdi. İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Harran Konteyner Kenti'nde ailesiyle yaşama tutunmaya çalışan 32 yaşındaki baba Mahmut Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce İdlib'den hamile eşiyle birlikte Türkiye'ye sığındıklarını ve Akçakale Süleymanşah Konaklama Tesisleri'ne yerleştiklerini söyledi.

Buraya geldikten kısa bir süre sonra üçüzlerinin doğduğunu ve bunlara Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini verdiklerini hatırlatan Yasin, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerini ziyaret ettiğini anlattı.

Bir süredir çocuklarının öldüğüne dair haberlerin çıktığını ve bunun kendilerini kahrettiğini vurgulayan Mahmut Yasin, şunları kaydetti:

"Türkiye bize sahip çıktı ve buraya geldiğimizde oğullarım doğdu. İçimden geldiği için ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için isimlerini bu şekilde koyduk. Daha sonra bizi Akçakale'de ziyaret etti, evlatlarımı sevdi, sonrasında ise Harran'a nakledildik. Burada mutluyuz. Birkaç gündür bu haberler dolaşıyor, ne olduğunu anlayamadık. Çocuklarım yanımdaydı ama uzaktaki akrabalarım arayıp 'başın sağ olsun, onlar cennete bir melek artık' şeklinde sözler söyledi. Tam bir şok yaşadık. Ne yapacağımızı şaşırdık, çok korktuk, şok olduk, çocuklarımın başına bir şey gelir diye hala korkuyorum."

Anne Meryem Yasin (28) ise oğulları Recep, Tayyip ve Erdoğan Yasin'in burada anaokuluna gittiklerini ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Çocukları doğduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini ziyaret ettiğini ve daha sonra da kendilerini Ankara'da ağırladığını ifade eden Yasin, "Buradaki hayatımıza alıştık, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, evlatlarım okula gidip geliyorlar. Ancak çıkan bu haberler bizi sarstı, acaba biz rüya mı görüyoruz, onlar gerçekten öldüler mi diye düşünmeden edemedik. Bu nasıl bir şeydir, insanlar nasıl böyle haber yapabilir anlayamıyorum." dedi.