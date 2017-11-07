Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ile Suriye uzantısı Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (BÖG) eleman ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Birleşik Devrimci Parti (Dev-Par) ve gençlik yapılaşması üyelerini takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, 31 Ekim'de Adana, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 2'si kadın 1'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.