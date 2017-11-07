Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde elektrik kablolarının alev alması üzerine çıkan yangında evde 86 yaşındaki eşi Gülsüm Çık ile birlikte yatalak halde yaşayan 80 yaşındaki felçli İmdat Çık alevlerin arasında kaldı. Eşini kurtarmaya çalışan Gülsüm Çık’ın çabaları yeterli olmadı. Köylüler ve Göynücek ile Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangının sonra harabeye dönen evden çıkartılan Çık’ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.
80 yaşındaki felçli adam evinde çıkan yangında öldü
07.11.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbey köyünde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki felçli adam yanarak öldü.
Etiketler : yangın,haberler,amasya,
517653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517653.aspx
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