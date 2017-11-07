Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kuzu (43) idaresindeki 61 K 11782 plakalı tır, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Çukurbağ mevkisinde aynı yönde giden Mehmet Emin Çınar yönetimindeki 42 AEJ 05 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araç, emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan 31 VH 046 plakalı tıra çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Kuzu yaşamını yitirdi, yanında bulunan oğlu Mehmet Kuzu (18) ise yaralandı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan otoyol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.