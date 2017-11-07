Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Kocaeli'de genel güvenlik ve asayişin sağlanması için suç ve suçlarla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Kocaeli'de yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüklerinden oluşan 139 ekip ve 326 personel katıldı. Yapılan operasyon sonucunda, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, ruhsatsız tabanca bulundurma, taksirle ölüme neden olma, görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde bulundurma, bilişim sistemleri suretiyle dolandırıcılık gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şahıs yakalandı.