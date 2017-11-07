Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refahattin S. idaresindeki 55 C 6019 plakalı öğrenci servisi minibüs, Dursun Ş.'nin kullandığı 06 LEG 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun Ş. ve Filiz G. ile öğrencilerden Fatih C.A., Semanur T.S., Tunahan Y., Recep E.İ., Hakan K., Davut K. ve Mehmet A.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar ayakta tedavi görerek evlerine gönderildiler.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.