Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde oturan İbrahim Yekbaş, Osmaniye'de aralarında husumet bulunan Ö.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yekbaş, olay yerine çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yekbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Kaçan şüpheli Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.