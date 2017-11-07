Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol karayolu Orhangazi Gişeleri çıkışında bulunan yol bağlantısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nadir Taştan (60) idaresindeki 34 NT 6400 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağından çıkıp İznik yoluna giriş yapmak istediği esnada İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Soner E. (40) idaresindeki 34 DF 7136 plakalı kamyon yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan ve büyük hasar gören otomobilde bulunan sürücü Nadir Taştan’ın eşi Sündüs Taştan (58) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Sündüs Taştan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Eşi gözyaşlarına boğuldu

Kaza sonrasında hafif yaralanan otomobil sürücüsü Nadir Taştan ise gözyaşlarına boğuldu. Hurdaya dönen araçlar sebebiyle İznik Orhangazi yolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybeden Sündüs Taştan’ın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

