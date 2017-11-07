Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alucra ilçesine bağlı Çakrak Yaylası, Karabaş mevkiinde sahipleri tarafından salıverilen at aç kalan ayıların kurbanı oldu. Ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yol kenarında otlayan ata saldırdı. Kısa sürede ayılar tarafında yenilen atın sadece yol ortasında iskeleti ile derisi kaldı. Yörede yaşayan vatandaşlar da atın iskeletini sosyal medya hesaplarından paylaştı.



