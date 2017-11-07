Alucra ilçesine bağlı Çakrak Yaylası, Karabaş mevkiinde sahipleri tarafından salıverilen at aç kalan ayıların kurbanı oldu. Ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yol kenarında otlayan ata saldırdı. Kısa sürede ayılar tarafında yenilen atın sadece yol ortasında iskeleti ile derisi kaldı. Yörede yaşayan vatandaşlar da atın iskeletini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ayı saldırısına uğrayan attan geriye sadece kemikleri kaldı
07.11.2017 - 16:30 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine indi, yalnız başına köyde dolaşan bir atı yedi.
Alucra ilçesine bağlı Çakrak Yaylası, Karabaş mevkiinde sahipleri tarafından salıverilen at aç kalan ayıların kurbanı oldu. Ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yol kenarında otlayan ata saldırdı. Kısa sürede ayılar tarafında yenilen atın sadece yol ortasında iskeleti ile derisi kaldı. Yörede yaşayan vatandaşlar da atın iskeletini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Etiketler : giresun,ayı,at,haberler,
517722 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/517722.aspx
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